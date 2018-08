Koning van Marokko verleent gratie aan 188 gevangenen

Meerdere demonstranten zitten lange gevangenisstraffen uit. Welke straffen de vrijgelaten gevangenen opgelegd hadden gekregen, is niet bekendgemaakt.

Honderden mensen die ook tijdens de rellen zijn opgepakt, hebben geen gratie gekregen en zitten nog in de gevangenis. Na de arrestaties braken nog meer rellen uit.

De protesten braken in 2016 uit nadat een visser in een vuilniswagen was vermorzeld. Hij protesteerde tegen de gemeente die zijn koopwaar in beslag had genomen.

