Drie gewonden door schietpartij metrostation Noordwest-Londen

Het incident bij metrostation Kingsbury is bevestigd door de Londense politie, meldt de Britse krant The Sun.

De schietpartij vond plaats in Brent, in het noordwesten van de Engelse hoofdstad, vlak bij Wembley Stadium. De politie stelt dat er geen sprake is van een terroristische aanslag.

Volgens ooggetuigen vond de schietpartij rond 21.30 uur (lokale tijd) plaats. De hulpdiensten waren spoedig ter plaatse en troffen drie gewonden aan. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren volgens de politie niet in levensgevaar.

Een van de gewonden, een dertigjarige vrouw, kon na een kort onderzoek weer naar huis. De andere twee, een man van 18 en een man van 24 jaar oud, moesten blijven voor nader onderzoek.

Vooralsnog zijn er geen arrestaties gemeld. De politie heeft de wijk afgezet en is op zoek naar de mogelijke dader of daders. Ook is het metrostation Kingsbury is tot nader order gesloten.

