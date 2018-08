Wandelaars omgekomen door stijgend water in kloof Italië

De slachtoffers bevonden zich in een kloof in Calabrië. Het water in de rivier steeg door de zware regenval.

De overleden slachtoffers zijn vermoedelijk Italiaanse wandelaars die verrast werden door het water. Verder raakten minstens zes mensen gewond. De autoriteiten hebben onder meer een helikopter ingezet om slachtoffers over te brengen naar ziekenhuizen. Het Italiaanse persbureau ANSA bericht dat in totaal 23 mensen zijn gered.

Op televisiebeelden is te zien hoe reddingswerkers toesnellen. Zij gebruikten touwen om zich in het diepe ravijn te laten zakken. Er zijn voor zover bekend vijf mensen vermist, maar dat aantal ligt mogelijk hoger. Vermoedelijk waren niet alle aanwezigen in het ravijn op pad met erkende gidsen.

De kloof bij de gemeente Civita is mede vanwege de imposante rotsformaties populair onder toeristen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!