'Jihadisten' plegen aanslagen op politie in Tsjetsjenië

Het was volgens Kadirov een mislukte poging om het Eid al-Adha (Offerfeest) te verstoren.

Hij zei dat Islamitische Staat (IS) achter de aanvallen zit. De terreurbeweging heeft volgens bronnen in het Midden-Oosten op sociale media inderdaad de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist, maar leverde geen bewijzen voor die bewering.

Russische media meldden dat agenten maandag zijn aangevallen in de hoofdstad Grozny en in Sjali en in Mesker-Joert, beide ten zuidoosten van Grozny. Dat gebeurde met vuurwapens en bij één aanval reed een auto op agenten in. Een van de terroristen wilde zichzelf opblazen, maar de explosieven gingen niet af.

Tsjetsjenië was in de jaren 1994-2000 het toneel van bloedige oorlogen. Aanvankelijk probeerden Russische troepen vergeefs het net onafhankelijke Tsjetsjenië weer in te lijven. Dat verwoestte het land en zorgde voor groeiende criminaliteit en politiek en religieus extremisme. Kadirov probeert dat als dictator de baas te worden.