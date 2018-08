Afghanistan kondigt voorwaardelijk staakt-het-vuren aan met Taliban

"Het staakt-het-vuren zal doorgaan zolang de Taliban zich eraan houdt en het respecteert", aldus Ghani, die eveneens de leiding van de Taliban wijst op de wens van de Afghaanse bevolking. "Ze willen een langdurige vrede."

De Afghaanse president maakte het nieuws bekend in aanloop naar Eid al-Adha, het islamitische offerfeest dat dinsdag start. Het is vooralsnog onduidelijk of de Taliban mee zal werken aan het staakt-het-vuren.

De militante groepering liet later op zondag weten honderden gevangenen vrij te laten. Verdere details werden niet gegeven.

Honderden doden gevallen bij gevechten Ghazni

De twee partijen zijn de afgelopen tijd verwikkeld in een hevige strijd in en bij de stad Ghazni. Het Afghaanse leger is met de hulp van Amerikaanse strijdkrachten erin geslaagd om de Taliban de stad uit te drijven. Buiten Ghazni wordt nog wel gevochten. De gevechten hebben al honderden levens geëist.

Door bombardementen, aanslagen en gevechten zijn in de eerste helft van dit jaar al meer dan 1.600 burgers om het leven gekomen. Het hoogste dodental in een decennium, meldt de Verenigde Naties zondag.

