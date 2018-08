Wetenschappers in Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor watertekort

De watervoorraad in het Verenigd Koninkrijk dreigt niet langer dekkend voor het hele land te zijn als het hogere watergebruik als gevolg van de zomerse temperaturen niet aan banden wordt gelegd.

Het Institute of Mechanical Engineers stelt vast dat de huidige zomer de heetste en droogste sinds 1976 is. De gemiddelde temperatuur in juni was 19 graden. Nooit eerder was dat zo hoog in Groot-Brittannië.

In een rapport roept het instituut grote Britse steden op om te letten op hun watergebruik en te investeren in manieren om water te besparen. 'Slimmere' waterafvoer en het hergebruiken van water worden als effectieve oplossingen genoemd.

De organisatie beveelt tevens aan dat de regering een campagne opzet om de Britse burgers ervan te doordringen zuinig om te gaan met water. Nationale en lokale politici zouden zich meer moeten inzetten voor betere waterplanning.

Door de opwarming van de aarde verandert het klimaat en als gevolg daarvan ook het weer. Droge, hete zomers zullen volgens de wetenschappers vaker voorkomen de komende jaren. Wanneer er geen maatregelen genomen worden, is het niet ondenkbaar dat het land zonder schoon water komt te zitten.

