Brazilianen vallen Venezolaans vluchtelingenkamp aan na winkeloverval

Aanleiding voor de aanval was een gewelddadige overval op een winkelier in de buurt. Volgens de Braziliaanse bevolking was dat het werk van vier migranten die in het kamp verbleven. De winkeleigenaar werd beroofd, mishandeld en neergestoken.

Een woedende menigte van lokale bewoners verzamelde zich vervolgens bij het vluchtelingen kamp, waar duizenden Venezolanen zitten die gevlucht zijn voor het geweld in hun thuisland. De Brazilianen gooiden stenen naar de vluchtelingen, vielen het kamp aan en staken huizen en bezittingen in brand.

Vanwege de politieke en economische crisis in Venezuela zijn de afgelopen jaren tienduizenden Venezolanen de grens met Brazilië overgestoken. Volgens de plaatselijke politie zijn veel Venezolanen terug gevlucht naar hun eigen land vanwege de aanvallen.

De Braziliaanse regering sloot begin deze maand de grens met Venezuela om de vluchtelingenstroom in te dammen. De migranten zouden veel overlast en criminaliteit met zich meebrengen.

Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds het begin van de crisis in Venezuela meer dan twee miljoen mensen gevlucht naar landen in de regio. Naast Brazilië zijn velen terechtgekomen in Colombia, Ecuador en Peru.

