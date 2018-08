Poetin vraagt tijdens bezoek aan Merkel steun Europa bij 'heropbouwen' Syrië

Poetin is in Duitsland om te praten met bondskanselier Angela Merkel. Voorafgaand aan hun ontmoeting bij Merkels zomerverblijf, het slot van Meseberg, sprak de Russische president de hoop uit dat de EU en Rusland kunnen samenwerken in het beëindigen van het geweld in Syrië.

"We moeten onze humanitaire hulp aan Syrië vergroten", aldus Poetin in Meseberg, zo'n zeventig kilometer ten noorden van Berlijn. "Daarmee bedoel ik de humanitaire hulp aan het Syrische volk."

Poetin wil dat Europa ook financieel bijdraagt, zodat de miljoenen vluchtelingen die zijn hun heil hebben gezocht in Europese landen weer terug naar huis kunnen. Poetin wees op de honderdduizenden vluchtelingen die Duitsland sinds 2015 heeft opgenomen.

De Russische president noemde de vluchtelingencrisis "een enorme last voor Europa". "Daarom moeten we er alles aan doen om de regio's in Syrië weer veilig te maken, zodat deze mensen terug kunnen keren." Als voorbeelden noemde Poetin onder meer het herstellen van watervoorraden en ziekenhuizen.

Merkel zelf wilde voor het gesprek met Poetin alleen kwijt dat het "vermijden van een humanitaire catastrofe" de hoogste prioriteit heeft.

