Beheerder brug Genua zet fonds van half miljard euro op voor slachtoffers

"We zullen alles op alles zetten om de slachtoffers en nabestaanden van de ramp met de ingestorte brug te compenseren voor hun leed", aldus de hoofden van het bedrijf Fabio Cerchiai en Giovanni Castellucci. Het fonds zal ook gebruikt worden voor de herbouw van de brug.

Bij de ramp kwamen dinsdag zeker 42 mensen om het leven. Door onbekende oorzaken stortte zo'n 200 meter van de snelwegbrug ongeveer 50 meter naar beneden tijdens een flinke onweersbui.

Reddingwerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden. De kans dat er nog mensen levend zullen worden aangetroffen, wordt met de dag kleiner. Er liggen nog tien gewonden in het ziekenhuis, van wie zes in kritieke toestand.

Autostrade heeft alle medewerking toegezegd aan onderzoek Italiaanse overheid

Premier Conte bevestigde vrijdag dat zijn regering een procedure is gestart om de contracten met Autostrade per l'Italia te ontbinden. Het bedrijf heeft veertien dagen om daar bezwaar tegen aan te tekenen.

Autostrade heeft zaterdag tijdens de persconferentie alle medewerking aan de Italiaanse overheid toegezegd in het vinden van de oorzaak van het instorten. ''Verontschuldigingen en verantwoordelijkheden zijn dingen die met elkaar verbonden zijn. Verontschuldigingen geef je wanneer je je verantwoordelijk voelt", aldus Castellucci.

Hij voegde daaraan toe dat hij op de uitkomst van het officiële onderzoek zal wachten om al dan niet verantwoordelijkheid voor de instorting te nemen.

''Uit alle rapporten over de ingestorte brug in Genua die wij in bezit hebben, blijkt dat de brug in goede staat verkeerde", aldus Castellucci. Ook vertelde hij dat alle andere bruggen op de tolwegen die Autostrade exploiteert veilig zijn.

Eerste slachtoffers ongeluk Genua herdacht

Zaterdag is een herdenkingsdienst gehouden voor de eerste 18 van de in totaal 42 mensen die zijn overleden na het instorten van de brug. Er klonk applaus voor de overledenen, maar ook voor de medewerkers van de hulpdiensten en voor de 560 mensen die in huizen woonden nabij of onder de brug en die dakloos zijn geworden.

Ongeveer 10.000 mensen woonden de herdenkingsdienst bij die bij de haven van Genua werd gehouden. ''De hele wereld kijkt op dit moment naar Genua in een grote omhelzing van emotie, genegenheid en verwachting.

Elk menselijk woord, hoe oprecht ook, vervaagt uit deze tragedie. Niets kan teruggeven wat verloren is gegaan.", zei de aartsbisschop van Genua, kardinaal Angelo Bagnasco tijdens de herdenking.