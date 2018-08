Erdogan wil Turkse militaire operaties in Irak en Syrië uitbreiden

Deze aankondiging kan de crisis met de VS verergeren. In Noord-Syrië staan door de VS gesteunde strijders en Turkse troepen tegenover elkaar.

De VS steunt daar Koerdische groepen die erin geslaagd zijn IS terug te dringen. Zij controleren een gebied van honderden kilometers langs de grens. Turkije ziet de eenheden onder leiding van de YPG-groep aan zijn grens echter als een Syrische tak van de verboden Koerdische PKK.

Turkije is al meerdere keren Syrië binnengetrokken om daar gebieden te veroveren op de Koerden. Dit gebeurde onder meer in de regio Afrin.

Turkije ook actief in Noord-Irak

Turkije is ook in conflict met de Koerden in Irak. Turkse militairen zijn actief in Noord-Irak, waar de PKK zich steeds meer terugtrekt.

In september vorig jaar stemden de Noord-Iraakse Koerden met overweldigende meerderheid in een referendum voor onafhankelijkheid van de rest van het land.

Net als de Iraakse regering in Bagdad verwerpt Turkije een onafhankelijke Koerdische staat.