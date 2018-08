Overzicht: Reacties op overlijden Kofi Annan

"Waar lijden en nood was, strekte hij zijn handen uit en raakte hij veel mensen met zijn diepe medeleven en empathie. Hij zette anderen op de eerste plek zonder aan zichzelf te denken en straalde oprechte vriendelijkheid, warmte en vernuft uit bij alles wat hij deed", schreef de familie van Annan in een verklaring.

De Nederlandse premier Mark Rutte noemde Annan zaterdag "een groot en charismatisch mens". Hij liet weten bedroefd te zijn over diens overlijden. ''Als secretaris-generaal van de VN heeft hij zich altijd op bevlogen en weloverwogen wijze ingezet voor vrede en veiligheid in de wereld, met speciale aandacht voor mensenrechten.''

Ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken sprak zijn medeleven uit. Hij prees op Twitter "het leven, de prestaties en de toewijding" van Annan. "Hij zal enorm worden gemist."

"Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Kofi Annan. Wij herinneren ons zijn warmte en zijn wijsheid. Onvermoeibaar zette hij zich in voor recht en vrede en een beter leven voor mensen overal ter wereld. Kofi Annan kon mensen bij elkaar brengen. In zijn stem klonken overtuigingskracht en compassie door en daarmee wist hij mensen te raken en te motiveren. In gedachten zijn wij bij zijn vrouw en kinderen", schreven de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Maxima in een verklaring.

De Ghanese presdient Nana Akufo-Addo prees Annan als gevierd diplomaat en "een van onze grootste landgenoten". Akufo-Addo heeft opdracht gegeven alle Ghanese vlaggen in het land en op diplomatieke posten in het buitenland vanaf maandag een week lang halfstok te hangen.

'In veel opzichten wás Kofi Annan de Verenigde Naties'

VN-secretaris-generaal António Guterres zei over zijn voorganger: "In veel opzichten wás Kofi Annan de Verenigde Naties. Hij klom op in de rangen om vervolgens de organisatie het nieuwe millennium binnen te leiden, met ongeëvenaarde waardigheid en vastberadenheid."

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra'ad Al Hussein liet weten: "Ik ben diep bedroefd over de dood van Kofi Annan. Kofi was het beste voorbeeld voor de mensheid, de belichaming van menselijk fatsoen en genade. In een wereld die nu vol zit met leiders die allesbehalve dat zijn, wordt dit verlies voor de wereld nog pijnlijker."

'Kofi was sterke en inspirerende aanwezigheid'

Annan was voorzitter van The Elders ('De Ouderlingen'), een raad van oud-staatslieden en andere prominenten die zich inzetten voor vrede en de mensenrechten.

Vicevoorzitter Gro Harlem Brundtland schreef zaterdag: ''We zijn geschokt door het verlies van onze dierbare vriend en ouderling. Kofi was een sterke en inspirerende aanwezigheid voor ons allen. Zonder zijn leiderschap zouden The Elders niet zijn waar ze nu zijn. Kofi werkte zijn leven lang onophoudelijk aan de verbetering van het leven van miljoenen mensen over de hele wereld. Terwijl we vandaag rouwen om zijn dood, besluiten we als The Elders zijn waarden en nalatenschap ook in de toekomst te blijven verdedigen."

Prinses Mabel, oud-directeur van The Elders, is ook verdrietig over het overlijden van Annan. Via Twitter laat ze weten: ''De mensheid is één van haar groten verloren. Ik bewonderde Kofi Annans geduld, vasthoudendheid, integriteit en mededogen. Laten we hem eren door werk te maken van vrede, mensenrechten, de rechtsstaat en ontwikkeling."