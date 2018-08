Dodental India door 'ergste overstromingen in eeuw tijd' stijgt naar 324

Veel mensen zijn verdronken of raakten bedolven onder modderstromen of ingestorte gebouwen als gevolg van de waterstromen.

Meer dan 223.000 mensen moesten hun huizen in de zuidelijke staat ontvluchten. Zij worden opgevangen in kampen en ontvangen voedselpakketten.

Aanhoudende moessonregens hebben tot ernstige overstromingen geleid. Hierbij zijn vele woningen beschadigd geraakt. Sommige delen van Kerala zijn dusdanig overstroomd, dat het opzetten van luchtbruggen de enige manier is om het gebied te bereiken.

Wegen vernield of onbegaanbaar

Naar schatting is 10.000 kilometer aan wegen vernield en zijn meer dan twintigduizend huizen voorlopig onbewoonbaar. Het leger helpt bij de reddingsacties. Hierbij worden twaalf helikopters en driehonderd boten gebruikt.

De hoofdstad van Kerala, Cochin, staat grotendeels onder water en auto- en spoorwegen zijn onbegaanbaar. Het vliegveld is inmiddels gesloten en zal naar verwachting tot eind volgende week dicht blijven. Datzelfde geldt voor de scholen. Voor het weekend is nog meer regen voorspeld.

'Ergste overstromingen in honderd jaar'

Het moessonseizoen in India begon in juni, maar de afgelopen 24 uur is het dodental als gevolg van overstromingen explosief gestegen. "We zijn getuige van iets dat hier nog nooit op zo'n grote schaal is voorgekomen", aldus Pinarayi Vijayan, de minister van de regio. Volgens hem zijn de overstromingen de "ergste in honderd jaar".

De schade wordt nu al geraamd op meer dan 1 miljard euro. Inmiddels is de Indiase premier Narendra Modi afgereisd naar het getroffen gebied. De regering roept mensen op het evacuatieadvies voor hun woongebied op te volgen.