Rechter in proces tegen ex-campagneleider Trump wordt bedreigd

De rechter is naar eigen zeggen zo bezorgd over de veiligheid van de juryleden en hemzelf dat hij extra beveiliging heeft ingeschakeld van Amerikaanse Marshalls.

Rechter T.S. Ellis, zei dat in de rechtbank in de Amerikaanse plaats Alexandria waar de juryleden voor de tweede dag beraadslaagden over een vonnis voor Manafort. Hij vertelde dat hij bedreigingen had gekregen, maar niet uit welke hoek die kwamen en waar dat over ging.

Volgens de rechter is er veel druk op hem uitgeoefend om de namen van de juryleden openbaar te maken. Hij heeft dit niet gedaan omdat hij zich zorgen maakt over hun veiligheid.

Manafort wordt in een achttien punten tellende aanklacht beschuldigd van bank- en belastingfraude in het eerste proces als gevolg van het onderzoek van de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller. Hij doet onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Manafort ontkende schuld op alle punten.

President Trump sprak vrijdag in de tuin van het Witte Huis zijn afschuw uit over het proces: ''Treurig. Een trieste dag voor ons land. Manafort is een zeer goed mens", aldus de Amerikaanse president. Hij wilde niet ingaan op vragen of hij Manafort een presidentieel pardon voor de misdrijven gaat geven.

Een tweede rechtszaak tegen Manafort gaat over mogelijke omkoping van getuigen en het lobbywerk dat Manafort deed voor de pro-Russische regering van Oekraïne.