Nederlandse tieners verdacht van brandstichting in Duitsland

​De bussen brandden uit op een busremise vlakbij de camping waar de achttienjarige jongens met hun ouders stonden. Een caravan raakte zwaar beschadigd. De schade bedraagt 150.000 euro.

De jongens zijn verhoord door de politie en daarna vrijgelaten. Inmiddels zijn ze waarschijnlijk terug in Nederland. Het onderzoek naar de brand loopt nog. Het is niet duidelijk of ze worden vervolgd.

De brand gebeurde in de nacht van 2 op 3 augustus in Prüm, een dorp in de Eifel, niet ver van de grens met België.