Voormalig cabaretier Sarec wordt nieuwe premier van Slovenië

LMS heeft een coalitieakkoord gesloten met vier andere partijen: de Sociaaldemocraten, de Moderne Centrumpartij, Pensioenspartij Desus en centrumpartij SAB. Samen hebben de partijen 43 van de 90 zetels in het Sloveense parlement.

De partij Links geeft gedoogsteun aan het minderheidskabinet, maar zal formeel niet in de regering stappen. Met hun zetels meegerekend komt het door Sarec geleide kabinet op 52 zetels.

In juni won de anti-immigratiepartij SDS vervroegde verkiezingen, met 25 procent van de stemmen. Het lukte SDS-leider Janez Janša echter niet om een parlement te formeren, waardoor Sarec de kans kreeg. LMS kreeg 12 procent van de stemmen.

De verkiezingen van juni werden gehouden nadat toenmalig premier Miro Cerar was afgetreden. De centrumlinkse premier vertrok nadat het Hooggerechtshof had geoordeeld dat een referendum over de aanleg van een spoorlijn ongeldig was; de regering was uitgesproken voorstander van het prestigieuze project.

De nieuwe premier heeft nu vijftien dagen om zijn kabinet rond te krijgen.

