Turkse rechtbank wijst vrijlatingsverzoek Amerikaanse predikant af

De predikant wordt onder meer beschuldigd van steun aan een terreurorganisatie. Hij zou betrokken zijn geweest bij de organisatie van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen, die ervan verdacht wordt de mislukte coup in 2016 georganiseerd te hebben.

De Amerikaan zit al bijna twee jaar vast in Turkije. Hij ontkent betrokken te zijn geweest bij de couppoging. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde donderdag geïrriteerd op het gevangenschap van Brunson. "Ze zijn geen goede vriend", zei Trump over Turkije bij een kabinetsontmoeting. "Ze hebben daar een geweldige christelijke pastoor zitten. Hij is onschuldig."

De VS heeft vanwege het gevangenschap van de predikant sancties aan twee Turkse ministers opgelegd. De landen bestoken elkaar inmiddels ook met handelsmaatregelen. Donderdag dreigde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin met extra sancties als Brunson niet snel vrijgelaten zou worden.

Turkse Lira afgelopen week flink gekelderd

Trump maakte eerder deze week bekend dat hij hogere importtarieven op aluminium en staal uit Turkije had goedgekeurd. Ook ondertekende Trump maandagavond een defensiewet, waar onder meer de overdracht van honderd Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen naar Turkije in werd tegengehouden.

Dinsdagochtend dreigde de Turkse president Erdogan met een boycot op Amerikaanse elektronica. Hij zei onder meer dat Turkije geen producten meer ging kopen van Amerikaanse bedrijven als Apple. "Als zij iPhones hebben, dan is er ook nog Samsung aan de andere kant", zei Erdogan. "In Turkije hebben we ook nog Vestel Venus-telefoons."

Sinds de spanningen zijn opgelopen is de Turkse Lira flink gekelderd. Ook ingrepen van de Turkse centrale bank konden het vertrouwen van investeerders niet herstellen. De munt verloor vrijdag nog ruim 5 procent van zijn waarde ten opzichte van de euro.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!