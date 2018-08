Spaanse koning aanwezig bij herdenking aanslagen Barcelona en Cambrils

Het paar werd op het centrale Plaza Catalunya begroet door onder anderen de separatistische regionale premier Quim Torra en burgemeester Ada Colau. Torra herinnerde er in zijn toespraak aan dat separatistische ex-bewindslieden "onterecht gevangen zitten".

Burgemeester Colau prijst in haar speech de weerbaarheid van de inwoners van de stad. "Ik denk dat het definitieve bewijs van de emotionele weerbaarheid van de stad de dag na de aanslag getoond werd", zegt Colau tegen The Guardian. "Toen gingen duizenden mensen de straat op en zongen ze 'No tinc por' (ik ben niet bang, red.)."

De nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen hebben verzocht van deze herdenking geen politieke gebeurtenis te maken, maar separatisten hebben op het plein toch een groot spandoek opgehangen. Daarop staat in het Engels dat de koning niet welkom is in de "Catalaanse landen". Op de Ramblas betoogde een groep separatisten tegen de koning. Voorstanders van de monarchie en de band met Spanje juichten Felipe VI juist toe.

Terroristen reden op mensen in

Op 17 augustus 2017 rond 17.00 uur reed een busje op de Ramblas in Barcelona op een groep mensen in. Hierbij werden zestien mensen gedood en raakten circa 130 mensen van 34 verschillende nationaliteiten gewond.

De volgende dag in de Catalaanse kustplaats Cambrils, zo'n 120 kilometer ten zuiden van Barcelona, reden vijf terroristen op een stel voetgangers in, waarbij één dode viel. Zes mensen raakten hierbij gewond. De vijf daders werden door de politie neergeschoten.

