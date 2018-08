Pentagon stelt militaire parade Trump uit vanwege hoge kosten

"We hadden aanvankelijk 10 november 2018 gepland voor dit evenement, maar we hebben besloten de mogelijkheden voor 2019 te onderzoeken", liet een woordvoerder van het Pentagon in een verklaring weten. Een officiële reden voor het uitstel heeft het ministerie niet gegeven.

Trump had het Pentagon in februari van dit jaar gevraagd om een parade in Washington te organiseren om de Amerikaans troepen te eren. Hij besloot dat spontaan nadat hij vorig jaar juli de militaire parade in Parijs bijwoonde tijdens de Franse nationale feestdag.

Het Witte Huis had in het voorjaar berekend dat de parade tussen de 10 en 30 miljoen dollar zou gaan kosten. Volgens een anonieme medewerker van het ministerie gaan de festiviteiten echter meer dan 90 miljoen dollar kosten.

​Noord-Korea houdt vaak militaire parades

Een demonstratie van militaire kracht is niet per se typisch Amerikaans. Oorlogsveteranen lopen in de VS vaak wel mee in parades als die op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag. Met de parade worden de militairen geëerd en de overleden veteranen herdacht.

In die parades komen opgesmukte demonstraties van militaire voertuigen en wapens echter niet voor. Noord-Korea houdt geregeld parades waarin het zijn militaire macht wil tonen en wapenarsenaal aan de wereld laat zien, maar militaire parades worden ook gehouden in onder meer België, Frankrijk en Groot-Brittannië.

