Vier vliegtuigen maken voorzorgslanding in Zuid-Amerika na bommeldingen

De Chileense nationale luchtvaartmaatschappij liet weten dat vanwege de bommeldingen een ander vliegtuig niet mocht opstijgen.

Twee van de vliegtuigen waren van LATAM Airlines en twee van Sky. Ook het toestel dat aan de grond moest blijven was van Sky, een lowbudgetvliegmaatschappij uit Chili.

Nader onderzoek bracht bij geen van de toestellen explosieven aan het licht. Minstens één van de vliegtuigen mocht kort na de genoodzaakte landing weer verder vliegen.

"Volgens de veiligheidsprotocollen dient de luchthavenbeveiliging alle stoelen, passagiers en bagage te controleren", is te lezen in een verklaring van de luchthaven van Santiago. Voor vier van de vijf vluchten was de Chileense hoofdstad de bestemming of plaats van vertrek.

Vijfde toestel moest terug naar Lima

Het vijfde toestel was op weg naar Chili toen het werd gesommeerd terug te keren naar de Peruaanse hoofdstad Lima, waarvandaan het vertrokken was. Het Peruaanse ministerie van Transport liet in een verklaring weten dat niemand gewond was geraakt, dat de opruimingsdienst geen bommen had gevonden en dat de situatie onder controle was.

De passagiers van de toestellen die aan de grond moesten blijven, werden vervangende vluchten aangeboden.

