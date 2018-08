'Trump en Poetin tijdens top eens over terugtrekking Iran uit Syrië'

Dat meldt een niet nader genoemde medewerker van het Witte Huis aan persbureau Reuters.

Trump en Poetin zouden tijdens hun top in de Finse hoofdstad afgelopen juli uitgebreid de situatie in Syrië hebben besproken, waaronder de aanwezigheid van Iraanse troepen in dat land en de humanitaire ramp als gevolg van het conflict.

Beide presidenten zijn het er "in principe" over eens dat de Iraanse troepen Syrisch grondgebied moeten verlaten. Poetin zou dat wel "een lastige taak" hebben genoemd, aldus de official.

De functionaris benadrukte tevens dat Trump Poetin heeft gezegd dat de Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen moet stoppen. In november staan de 'mid-term elections' gepland, waarin Amerikanen kunnen stemmen wie er in het Congres en de Senaat komen.

Tijdens de gezamenlijke persconferentie in juli zei Trump dat hij geen reden had om aan te nemen dat Rusland zich bemoeide met de presidentsverkiezingen in zijn eigen land. Daar kwam hij, na veel kritiek, later op terug door te stellen dat hij zich versproken had.

John Bolton, de nationaal veiligheidsadviseur van Trump, reist volgende week naar Genève om daar te overleggen met zijn Russische tegenhanger Nikolai Patrushev. Dat gesprek is een direct gevolg van de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Helsinki.

