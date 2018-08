Italiaanse regering start onderzoek naar beheerder ingestorte Morandi-brug

Het concern krijgt vijftien dagen om aan te tonen dat het bedrijf de contractuele verplichtingen ten aanzien van het onderhoud en de veiligheid van de brug is nagekomen.

Daarnaast wil het ministerie dat de wegbeheerder onmiddellijk toezegt de brug te zullen herbouwen, volledig op eigen kosten en binnen korte tijd. Ook moet Atlantia de kosten dragen voor de schade aan nabijgelegen gebouwen en de omgeving.

Beheerder Autostrade zei eerder al dat de onderhoudsplanning voor de brug was goedgekeurd door het ministerie van Transport. Er werden vier keer per jaar controles uitgevoerd, zoals wettelijk vereist is. Daarnaast liet het bedrijf extra controles uitvoeren door onafhankelijke experts.

Er waren dan ook geen redenen om aan te nemen dat de brug op instorten stond, schreef de wegbeheerder deze week in een verklaring.

Italiaanse regering beschuldigt ook EU van verantwoordelijkheid

Volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, de eurosceptische Matteo Salvini, ligt een deel van de schuld voor de ramp bij de EU. Begrotingsregels uit Brussel zouden Italië hebben belet meer uit te geven aan de infrastructuur.

De EU heeft Italië echter herhaaldelijk aangespoord meer en doelgerichter geld te steken in de infrastructuur van het land, liet de Europese Commissie (EC) donderdag weten in een reactie.

Italië ontvangt bovendien tussen 2014 en 2020 zo'n 2,5 miljard euro uit de EU-structuurfondsen voor de verbetering van de wegen en het spoor. In april heeft de Europese Commissie nog een investeringsplan ter waarde van 8,5 miljard euro goedgekeurd. Dat plan is onder meer bedoeld voor de aanpak van snelwegen in en rond Genua, aldus een woordvoerder van de commissie.

Bij de beoordeling van de begroting weegt Brussel de kosten voor de opvang van migranten en de gevolgen van de aardbevingen in Italië als verzachtende factoren mee.

200 meter wegdek viel naar beneden

Een groot deel van de Morandi-brug, waar de snelweg A10 overheen liep, stortte dinsdagochtend rond 11.30 uur plotseling in. Zo'n 200 meter aan wegdek viel ongeveer 45 meter naar beneden.

Bij het ongeluk kwamen zeker 38 mensen om het leven. Tien tot twintig mensen worden nog vermist en reddingswerkers zoeken sinds dinsdag onder het puin naar overlevenden.