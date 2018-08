Aardbeving met kracht van 5.1 in Italiaanse regio Molise

Het epicentrum lag in de buurt van Montecilfone in de provincie Campobasso ten oosten van Rome.

De burgemeester van de stad waar het epicentrum lag, heeft op tv gezegd dat hij geen berichten over gewonden heeft ontvangen. Het Italiaanse persbureau ANSA maakt alleen melding van lichte schade, zoals scheuren in muren.

Het is de tweede beving in het gebied. Ook dinsdag was er al sprake van een kleinere beving met een magnitude van 4.7. Deze laatste beving werd gevoeld tot in de hoofdstad Rome en in Napels en Bari.