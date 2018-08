Dodental instorten Morandi-brug Genua terug naar 38

Het officiële dodental is echter voorlopig, want in de puinhopen van de vierbaansweg en brugpijler wordt nog gezocht naar slachtoffers en autowrakken. Negen van de vijftien gewonden in ziekenhuizen verkeren in levensgevaar.

Tientallen auto's stortten circa 45 meter naar beneden en kwamen in de rivier de Polcevera of op de oevers tussen brokstukken van de verkeersbrug terecht. De uit de jaren zestig stammende verkeersbrug overspande een spoorwegcomplex, een industrieterrein en woonwijken.

Naar schatting 630 geëvacueerde mensen zijn hun woning kwijt, omdat die onder de restanten van de brug staan. Het zou te gevaarlijk zijn om er terug te keren. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de instorting van de 1,2 kilometer lange verkeersbrug.

Salvini zei dat de EU medeverantwoordelijk voor de ramp is. Begrotingsregels uit Brussel zouden Italië hebben belet geld uit te geven aan de infrastructuur.

Europese Comissie wijst beschuldiging van de hand

De EU heeft Italië echter herhaaldelijk aangespoord meer en doelgerichter geld te steken in de infrastructuur van het land, liet de Europese Commissie (EC) donderdag weten.

Italië ontvangt bovendien tussen 2014 en 2020 zo'n 2,5 miljard euro uit de EU-structuurfondsen voor de verbetering van de wegen en het spoor. In april heeft de Europese Commissie nog een investeringsplan ter waarde van 8,5 miljard euro goedgekeurd. Dat plan is onder meer bedoeld voor de aanpak van snelwegen in en rond Genua.

"Het is tijd om een aantal dingen recht te zetten", aldus een EC-woordvoerder. ''Italië is een van de landen die het meest profiteren van de begrotingsflexibiliteit die Brussel toestaat. Het staat de lidstaten vrij om prioriteiten te stellen. De EU heeft Rome formeel aangemoedigd meer aan de infrastructuur uit te geven."

Ook weegt Brussel de kosten van de opvang van migranten en de aardbevingen in Italië als verzachtende factor bij de beoordeling van de begroting mee.

Wegbeheerder ontkent te hebben gefaald bij onderhoud brug

Salvini is zelf op sociale media in opspraak geraakt, omdat hij dinsdag tijdens een bezoek aan Sicilië opgewekt leek en zich uitstekend vermaakte met eten, drinken en enthousiaste partijgenoten van zijn rechts-populistische partij Lega.

De Italiaanse regering richt haar pijlen verder op de beheerders en exploitanten van de tolweg A10, die te weinig aan onderhoud zouden hebben gedaan.

De onderneming Autostrade per l'Italia weerspreekt dat. De onderhoudsplannen zouden zijn goedgekeurd door het Italiaanse ministerie van Transport, aldus de wegbeheerder.