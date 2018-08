Nog tien tot twintig mensen vermist na instorten brug in Genua

In het kort: Tien tot twintig mensen nog vermist onder puin in Genua

Een stuk van de Morandi-brug stortte dinsdag in tijdens onweersbui

Dodental staat op 38 en reddingswerkers zoeken naar overlevenden

Honderden geëvacueerde gezinnen kunnen niet terug naar huis

De schatting is gebaseerd op informatie van mensen die niets meer hebben gehoord van hun familie en op het aantal voertuigen dat zich vermoedelijk op de brug bevond tijdens het ongeluk.

Het dodental staat momenteel op 38. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin.

Een pyloon en een stuk autosnelweg van 200 meter stortten dinsdag in tijdens een hevige onweersbui. De slachtoffers vielen met hun auto of vrachtauto tientallen meters naar beneden. Van de zestien gewonden in ziekenhuizen verkeren er meerdere in levensgevaar.

Meer dan driehonderd gezinnen die zijn geëvacueerd, kunnen niet naar huis. Zij woonden onder of in de buurt van de brug.

Regering wil dat directie Autostrade opstapt

De Italiaanse regering heeft de directie van het bedrijf Autostrade per l'Italia, dat de brug beheert, aangespoord om op te stappen.

Volgens Autostrade werd de Morandi-brug vier keer per jaar en volgens de wettelijke richtlijnen gecontroleerd. Er werden zelfs niet vereiste inspecties uitgevoerd, aldus de wegbeheerder. De brug werd in de jaren zestig opgeleverd en in 2006 gerenoveerd.

