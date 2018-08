45 mensen ter dood veroordeeld in Libië voor doden betogers opstand 2011

Dat meldt het Libische ministerie van justitie woensdagavond. De veroordeelden worden beschuldigd van het beschieten van tientallen betogers, tijdens de opstand tegen de voormalige leider Muammar Kaddafi. De moorden zouden zijn gepleegd door aanhangers van de oud-dictator, kort voordat hij uit Tripoli werd verdreven en omvergeworpen.

Er zijn ook 54 mensen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, 22 anderen werden vrijgesproken. Het vonnis telt het hoogste aantal ter dood veroordeelden sinds de omverwerping van het regime, meldt persbureau AFP.

Andere doodvonnissen die sinds 2011 in Libië zijn uitgeroepen, zijn zover bekend niet uitgevoerd. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International omschreef het rechtssysteem van Libië in het laatste jaarlijkse rapport als “disfunctioneel”. Er zouden veel mensen onwettig worden vastgehouden.

Libië is versplinterd en verdeeld

Libië worstelt nog steeds om de vrede en stabiliteit te herstellen sinds de opstand van zeven jaar geleden. Sinds 2014 is het Noord-Afrikaanse land versplinterd en verdeeld in concurrerende politieke en militaire facties, in Tripoli en het oosten.

Eerder dit jaar kwamen enkele rivaliserende facties overeen om later dit jaar parlements- en presidentsverkiezingen te houden. Maar internationale waarnemers, onder wie mensenrechtenorganisaties en buitenlandse politici, hebben twijfel geuit over de vraag of de verkiezingen op dit moment moeten worden gehouden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!