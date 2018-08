Trump ontzegt ex-directeur CIA en criticus toegang tot vertrouwelijke informatie

Trump bekijkt nog of hij hetzelfde moet doen voor de voormalige FBI-directeur James Comey en James Clapper, de ex-directeur van de Amerikaanse Inlichtingendiensten. Dat meldt Sarah Sanders, de perschef van het Witte Huis, woensdag tijdens een persconferentie.

Brennan, Comey en Clapper staan bekend als critici van Trump. Zo zei Brennan vorig jaar dat er in zijn ogen geen twijfel over bestaat dat Rusland zich op "schaamteloze" wijze heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Na de opmerkelijke uitspraken van Trump over de ontmoeting met zijn ambtsgenoot Vladimir Poetin zei Brennan dat "Trump volledig in de broekzak van Poetin zit". Poetin beweerde dat Rusland zich niet had bemoeid met de verkiezingen in de VS en Trump zei hem te geloven.

Volgens de Amerikaanse president vertoont Brennan "grillig gedrag" en heeft hij als president de verantwoordelijkheid om vertrouwelijke informatie te beschermen. Naar eigen zeggen kijkt hij ook naar de "algemene vraag" of ambtenaren wel toegang moeten hebben tot bepaalde informatie.

Trumps keus om Brennan de toegang te ontzeggen, kan op veel kritiek rekenen. Zo vindt John Kerry, politicus en voormalig minister van Buitenlandse Zaken, dat het gedrag van Trump thuishoort in een "bananenrepubliek". "Dit is persoonlijke zaken vooropstellen aan patriotisme en nationale veiligheid."

