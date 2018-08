Omwonenden brug Genua niet naar huis wegens risico op verdere instorting

Deel Morandi-brug stortte dinsdagochtend rond 11.30 uur in

Circa tweehonderd meter aan wegdek viel zo'n 45 meter naar beneden

Het officiële dodental van de ramp is woensdag gestegen naar 39. Naar verwachting zal dit verder toenemen.

Reddingswerkers zoeken in het puin naar overlevenden. Er worden nog ongeveer tien mensen vermist.

Burgemeester Marco Bucci heeft al aangekondigd dat de bedreigde woningen en de restanten van de brug gesloopt moeten worden. De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft in Genua de noodtoestand uitgeroepen.

Een pyloon en een stuk autosnelweg van 200 meter stortten dinsdag in tijdens een hevige onweersbui. Rond de veertig mensen kwamen daarbij om het leven. Ze vielen met hun auto of vrachtauto tientallen meters naar beneden. Van de zestien gewonden in ziekenhuizen verkeren er twaalf in levensgevaar.

De Italiaanse regering heeft de directie van het bedrijf Autostrade per l'Italia, dat de brug beheert, aangespoord om op te stappen. Een anonieme bron vertelt aan persbureau Reuters dat de twee topmannen van het bedrijf dat niet van plan zijn.

Volgens Autostrade werd de Morandi-brug vier keer per jaar en volgens de wettelijke richtlijnen gecontroleerd. Er werden zelfs niet vereiste inspecties uitgevoerd, aldus de wegbeheerder. De brug werd in de jaren zestig opgeleverd en in 2006 gerenoveerd.

Italiaanse premier stelt Autostrade verantwoordelijk

Conte stelt de beheerder verantwoordelijk voor de ramp. Volgens hem is daar geen twijfel over mogelijk, omdat de verantwoordelijkheid is vastgelegd in de overeenkomsten waarmee de onderneming de autosnelwegen exploiteert.

Conte wil volgens Italiaanse media daarom niet wachten op een onderzoek naar de ramp, maar snel actie ondernemen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken en minister van Verkeer wordt de aan de wegbeheerder verleende concessie ingetrokken.

Autostrade is onderdeel van het infrastructuurconcern Atlantia. Dat bedrijf wordt gedomineerd door de ondernemersfamilie Benetton.

Het modebedrijf van de familie stapte twintig jaar geleden ook in de exploitatie van autosnelwegen in Italië die in 1999 voor particuliere ondernemingen werden aangelegd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!