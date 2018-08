Nederlandse patholoog getuigt in zaak-Ivana Smit in Kuala Lumpur

In Maleisië vinden tot en met 24 augustus acht zittingen over de dood van Ivana Smit (18) plaats. Ze werd in december 2017 dood gevonden in Kuala Lumpur

De jonge vrouw is van de twintigste verdieping van een flatgebouw gevallen. Ze kwam op de zesde verdieping terecht

Smit had gefeest met een Amerikaans echtpaar. Het stel woonde in de flat. Het echtpaar claimt niets met haar dood te maken te hebben gehad

Volgens de manager van het flatgebouw was het stel echter al uren voordat de politie kwam wakker en is hun appartement schoongemaakt

Van de Goot heeft woensdag gehoord dat hij volgende week mag getuigen in Kuala Lumpur, zo heeft de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra meegedeeld.

De rechtbank, het zogeheten Coroner's Court, verhoort tal van betrokkenen om te achterhalen of de dood van de achttienjarige Nederlandse al dan niet een misdrijf kan zijn.

De Nederlandse patholoog onderzocht het lichaam van Smit op verzoek van de nabestaanden. De jonge vrouw werd begin december dood gevonden na een val van het balkon van een appartement waar zij was met een Amerikaans echtpaar. Er was ook al sectie verricht door een patholoog in Maleisië.

Van de Goot concludeerde dat Smit al letsel had opgelopen en mogelijk al was overleden voordat ze veertien verdiepingen naar beneden viel.

Amerikaans echtpaar weigert te getuigen

Dinsdag werd bekend dat het Amerikaanse echtpaar, Alexander en Luna Johnson, niet zullen getuigen over haar dood. Het is niet bekend waarom ze dat besluit hebben genomen, ze waren wel gevraagd in de rechtbank te verschijnen.

Het Coroner's Court zal alleen concluderen of de dood van de Nederlandse verdacht is, maar geen schuldigen aanwijzen. Het is aan het Openbaar Ministerie in Maleisië om tot een strafrechtelijk onderzoek te besluiten na de bevindingen van de onderzoeksrechtbank.