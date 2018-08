Italiaanse minister eist dat directie beheerder Morandi-brug opstapt

Morandi-snelwegbrug in Genua stortte dinsdagochtend plotseling in

Zeker 37 mensen kwamen bij de ramp om het leven

Reddingswerkers zoeken onder tonnen puin naar overlevenden

Italiaanse regering zweert verantwoordelijke bestuurders te zullen aanpakken

"Allereerst moet de directie van Autostrade per L'Italia vertrekken", schreef Toninelli op Facebook.

De Italiaanse regering gaat ook bekijken of Autostrade het beheer van de snelweg uit handen genomen kan worden. Het bedrijf is onderdeel van het bedrijf Atlantia.

Er wordt ook onderzocht of financiële sancties aan dit moederbedrijf opgelegd kunnen worden, zei Toninelli later tegen staatsomroep RAI. Onder het contract tussen Atlantia en de regering kunnen die naheffingen oplopen tot een bedrag van 150 miljoen euro, aldus de minister.

De Italiaanse regering gaat ook een landelijk onderzoek uitvoeren naar de veiligheid en stabiliteit van oude bruggen en tunnels.

Het Italiaanse Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de ramp aangekondigd. Autostrade per l'Italia en Atlantia waren woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

De directeur van Autostrade in Genua, Stefen Marigliani, liet enkele uren na de ramp wel al weten dat er geen aanwijzingen waren dat de brug op instorten stond. "De instorting was onverwacht en niet te voorspellen. De brug werd constant in de gaten gehouden, zelfs meer dan wettelijk vereist. Er was geen reden om de brug als gevaarlijk te beschouwen."

Nog zeker tien vermisten onder puin van brug

Een fors deel van de in de jaren zestig gebouwde Morandi-brug stortte dinsdagochtend rond 11.30 uur plotseling in tijdens een hevige onweersbui. Op dat moment waren er zeker dertig voertuigen aanwezig op het wegdek dat tientallen meters naar beneden viel.

Het aantal bevestigde dodelijke slachtoffers steeg woensdagochtend naar 38, maar zeker tien mensen worden nog vermist.

Honderden reddingswerkers zoeken woensdag nog tussen het puin naar overlevenden. Woensdagochtend arriveerden er hijskranen om stukken beton met de omvang van een vrachtwagen weg te takelen.

Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders bij de ramp betrokken, maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bekend. De Nederlandse ambassade in Rome en het consulaat-generaal in Milaan hebben contact met de Italiaanse autoriteiten. Nederlanders die in de regio zijn en hulp nodig hebben, kunnen terecht bij een speciaal telefoonnummer: +31 247 247 247.

