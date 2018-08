Dodental na instorten brug Genua gestegen tot 35

Onder de doden zijn ook twee kinderen. Vijf lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. Het dodental loopt waarschijnlijk verder op. Vijftien mensen raakten gewond, van wie er negen ernstig aan toe zijn, en minstens tien mensen worden nog vermist.

Op het moment dat de brug dinsdag instortte, reden naar schatting 35 voertuigen op de brug. De reddingswerkzaamheden zijn 's nachts voortgezet in de hoop levenden onder het puin vandaan te halen.

Eerder circuleerden er tegenstrijdige berichten over het aantal omgekomen mensen. Schattingen varieerden van 22 tot 35 doden.

Reddingwerkers vrezen dat rest van brug gaat instorten

Reddingwerkers vrezen dat de stukken van de Morandi-brug die nog overeind staan het ook zullen begeven. Daarom zijn de panden in de omgeving ook ontruimd.

Een deel van de 1 kilometer lange brug stortte dinsdag in. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, heeft gezworen de verantwoordelijken voor de "onacceptabele ramp" te zullen vinden.

Volgens minister van Transport Danilo Toninelli is het instorten van de brug, die in de jaren zestig werd gebouwd, een goed voorbeeld van de vervallen staat van de infrastructuur in Italië. Stefano Marigliani, de directeur van de afdeling Genua bij wegenbeheerder Autostrade, verklaart echter dat het ongeval niet te voorspellen was. Autostrade heeft toegezegd mee te werken aan het onderzoek naar het instorten van de brug.

Een professor in de techniek waarschuwde in 2016, toen de brug gerenoveerd werd, al dat hij moest worden afgebroken en herbouwd, omdat de constructie te snel afgetakeld was, meldt Euronews.

