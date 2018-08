Reddingswerkers vrezen dat rest van hangbrug Genua gaat instorten

In het kort Deel van Morandi-brug in Genua dinsdagochtend ingestort

Schattingen van overheidsinstanties variëren van 22 tot 35 doden

Zoekactie naar slachtoffers gaat 's nachts door, al elf overlevenden onder puin vandaan gehaald

Oorzaak instorten brug nog niet bekend

Er circuleren tegenstrijdige berichten over het aantal mensen dat is omgekomen door het instorten van de hangbrug. Zeker is dat enkele tientallen mensen het tragische incident niet hebben overleefd.

Schattingen van overheidsinstanties variëren van 22 tot 35 doden. De regio Ligurië meldt dat er officieel 23 doden zijn geregistreerd. Zeker vijf gewonden verkeren in kritieke toestand. De lokale autoriteiten verwachten dat het dodental verder zal oplopen.

Tijdens het ongeval reden zeker 30 tot 35 auto's en drie vrachtwagens over het viaduct. Hulpdiensten zoeken 's nachts door naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al zeker elf overlevenden gevonden.

Een deel van de 1 kilometer lange brug stortte dinsdagochtend in. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of het slechte weer er iets mee te maken had. Volgens de autoriteiten is het nog te vroeg om de oorzaak vast te stellen.

Voorbeeld van 'vervallen staat' infrastructuur

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, heeft gezworen de verantwoordelijken voor de "onacceptabele ramp" te zullen vinden. "Als Italiaans burger zal ik er alles aan doen om de namen van alle verantwoordelijke bestuurders te achterhalen. Het is onacceptabel om zo om het leven te komen in Italië."

Volgens minister van Transport Danilo Toninelli is het instorten van de brug, die in de jaren zestig werd gebouwd, een goed voorbeeld van de vervallen staat van de infrastructuur in Italië.

Stefano Marigliani, de directeur van de afdeling Genua van wegenbeheerder Autostrade, verklaart echter dat het ongeval niet te voorspellen was.

"De brug werd constant in de gaten gehouden. Zelfs meer dan wettelijk werd vereist. Er was geen reden om de brug als gevaarlijk te beschouwen", aldus Marigliani. Autostrade heeft toegezegd mee te werken aan het onderzoek naar het instorten van de brug.

Brug was vaak onderwerp van debat

De brug over de rivier ligt ten westen van de Italiaanse havenstad. De brug verbindt onder meer de luchthaven ten westen van Genua met het centrum van de stad.

De Morandi-brug is in 2016 gerenoveerd. Het bouwwerk is vaak onderwerp van debat geweest, schrijft de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano. Zo vergde de brug jarenlang veel onderhoud.

Een professor in de techniek waarschuwde in het jaar van de renovatie al dat de Morandi-brug moest worden afgebroken en herbouwd, omdat de constructie te snel was afgetakeld, meldt Euronews.

Antonio Brencich van de universiteit van Genua zei destijds tegen het vakblad ingengneri.info: "De aanhoudende onderhoudskosten suggereren dat deze kosten over een paar jaar de kosten voor het opnieuw bouwen van de brug zullen overstijgen: op dat moment is het tijd om de brug af te breken en te herbouwen."

