Twee jongeren opgepakt voor grootschalig vandalisme Zweden

Een woordvoerder van de politie zei te verwachten dat in de loop van de dag meer arrestaties zullen volgen. Volgens de politie is er een verband met plaatselijke bendes, maar dat is nog niet nader toegelicht.

In de op een na grootste stad van Zweden en in omliggende gemeenten werden in de nacht van maandag op dinsdag zo'n honderd auto's in brand gestoken. Niemand raakte daarbij gewond. Ook in de hoofdstad Stockholm werd een handvol auto's in brand gestoken.

De Zweedse premier Stefan Löfven omschreef het vandalisme dinsdag in een radio-interview als "in hoge mate georganiseerd, bijna als een militaire operatie".

Bendegeweld en andere gewelddadige misdaden zijn belangrijke thema's in de campagne voor de aankomende Zweedse parlementsverkiezingen. Op 9 september mogen de Zweden naar de stembus.

Vorig jaar zijn in Zweden veertig mensen omgekomen door bendegeweld.