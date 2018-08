Aanvaller Brits parlement niet bekend bij inlichtingendiensten, man zwijgt

De bestuurder van het voertuig zwijgt vooralsnog, waardoor niets bekend is over zijn motief. Hij moet nog officieel geïdentificeerd worden. Wel gaat de politie uit van een terroristische daad, werd eerder al bekend.

Het incident gebeurde rond 8.37 uur Nederlandse tijd. Agenten wisten de man, die "eind twintig is", al snel te omsingelen en te overmeesteren.

De ambulancedienst van Londen heeft twee mensen behandeld aan lichte verwondingen. Zij zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De antiterreurpolitie doet onderzoek. Er zijn tot dusver geen wapens aangetroffen in het gebied of in de auto. Het parlementsgebouw, dat vanwege het zomerreces niet veel gebruikt wordt, is afgesloten.

Gebied bij parlement erg druk

Premier Theresa May heeft laten weten dat ze "in gedachten bij de slachtoffers is". Het gebied rond het parlement is doorgaans druk.

Vorig jaar, in maart, vond ook een aanval plaats op de nabijgelegen Westminster Bridge. Een man reed vier mensen dood en ramde daarna met zijn auto de afzetting rond het parlement. Daar stak hij nog een ongewapende agent dood, voordat hij werd neergeschoten en aan zijn verwondingen bezweek.