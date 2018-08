Zeker 22 doden na instorten brug in Italiaanse stad Genua

"Het is onacceptabel dat zo'n belangrijke brug niet gebouwd is om een dergelijke instorting te voorkomen", aldus Rixi. "Het middelste gedeelte kwam naar beneden."

​De Italiaanse ambulancedienst sprak eerder over "tientallen doden". Hulpdiensten hebben zeker twee mensen uit het puin gered.

De Italiaanse minister van Transport Danilo Toninell sprak vlak na de instorting van een situatie die "lijkt op een tragedie". Volgens Italiaanse media zijn tientallen voertuigen naar beneden gevallen.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur. Een probleem met de pyloon op de linkeroever van de onderliggende rivier Polcevera zou de oorzaak zijn. De constructie is 90 meter hoog en circa 1 kilometer lang. Ruim 80 meter van de weg stortte in toen de regio door hevige regenbuien werd geteisterd.

Hulpdiensten zoeken met speurhonden naar slachtoffers. Het werk van de brandweer zou bemoeilijkt worden door een gaslek in het gebied. Alle ziekenhuizen in Lombardije en Piëmont staan paraat om gewonden op te vangen.

De Nederlandse ambassade in Rome en het consulaat-generaal in Milaan zoeken uit of er Nederlanders bij het ongeluk betrokken zijn. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Brug werd in 2016 gerenoveerd

De grote Morandi-brug over de rivier ligt ten westen van de Italiaanse havenstad. De brug voor de snelweg A10 verbindt onder meer de luchthaven ten westen van Genua met het centrum van de stad.

Naast de rivier hangt de brug boven spoorwegen en gebouwen. Het grootste gedeelte van het puin zou in het water zijn terechtgekomen, maar er zijn ook brokstukken op onderliggende gebouwen en straten gevallen. Op beelden is de ravage onder de ingestorte brug te zien.

De brug is gebouwd in de jaren zestig en is in 2016 gerenoveerd. De Morandi-brug is vaak onderwerp van debat geweest, schrijft de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano. Zo vergde de brug jarenlang veel onderhoud.

De Italiaanse wegenbeheerder Autostrade stelde dat er onderhoud werd gepleegd om het onderliggende wegdek te versterken.

Bekijk een fotoserie van de situatie in Genua in het onderstaande bericht