'Dodental na instorten hangbrug Genua naar 35', veel zwaargewonden

Er circuleren verschillende aantallen slachtoffers, wat zorgt voor veel onduidelijkheid. De Italiaanse staatssecretaris van Verkeer, de minister van Buitenlandse Zaken en het regionale bestuur van Liguria, de regio waarin Genua ligt, gaven allen een ander dodental. De schattingen liggen momenteel tussen 22 en 35 doden.

De autoriteiten in het land verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. De Italiaanse premier Giuseppe Conte reist dinsdagavond af naar Genua, waar hij woensdag zal blijven.

"Het is onacceptabel dat zo'n belangrijke brug niet zo is gebouwd dat een dergelijke instorting voorkomen kon worden", zegt de Italiaanse onderminister van Transport Edoardo Rixi. "Het middelste gedeelte kwam naar beneden."

De Italiaanse minister van Transport Danilo Toninell sprak vlak na de instorting van een situatie die "lijkt op een tragedie". Tijdens het instorten van de brug reden zeker 30 tot 35 auto's en drie vrachtwagens over het viaduct.

De directeur van de afdeling Genua van de Italiaanse wegenbeheerder Autostrade, Stefano Marigliani, zegt tegen Reuters: "De instorting was onverwacht en niet te voorspellen. De brug werd constant in de gaten gehouden, zelfs meer dan wettelijk werd vereist. Er was geen reden om de brug als gevaarlijk te beschouwen."

Ongeluk mogelijk veroorzaakt door probleem pyloon

Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend rond 11.30 uur. Een probleem met de pyloon op de linkeroever van de onderliggende rivier Polcevera zou de oorzaak zijn. De constructie is 90 meter hoog en circa 1 kilometer lang.

Ruim 80 meter van het wegdek stortte in toen de regio door hevige regenbuien werd geteisterd. Of het slechte weer van invloed was op het instorten, is nog niet bekend. Volgens de lokale autoriteiten is het nog te vroeg om de precieze oorzaak vast te stellen.

Hulpdiensten zoeken met speurhonden naar slachtoffers. Zeker twee mensen zijn uit het puin gehaald. Het werk van de brandweer zou bemoeilijkt worden door een gaslek in het gebied. Alle ziekenhuizen in Lombardije en Piëmont staan paraat om gewonden op te vangen.

De Nederlandse ambassade in Rome en het consulaat-generaal in Milaan zoeken uit of er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Brug werd in 2016 gerenoveerd

De grote Morandi-brug over de rivier ligt ten westen van de Italiaanse havenstad. De brug voor de snelweg A10 verbindt onder meer de luchthaven ten westen van Genua met het centrum van de stad.

Naast de rivier hangt de brug boven spoorwegen en gebouwen. Het grootste gedeelte van het puin zou in het water zijn terechtgekomen, maar er zijn ook brokstukken op onderliggende gebouwen en straten gevallen. Op beelden is de ravage onder de ingestorte brug te zien.

De brug is gebouwd in de jaren zestig en is in 2016 gerenoveerd. De Morandi-brug is vaak onderwerp van debat geweest, schrijft de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano. Zo vergde de brug jarenlang veel onderhoud.

Een professor in de techniek waarschuwde in het jaar van de renovatie al dat de Morandi-brug moest worden afgebroken en herbouwd, omdat de constructie te snel was afgetakeld, meldt Euronews.

Antonio Brencich van de universiteit van Genua zei destijds tegen het vakblad ingengneri.info: "De aanhoudende onderhoudskosten suggereren dat deze kosten over een paar jaar de kosten voor het opnieuw bouwen van de brug zullen overstijgen: op dat moment is het tijd om de brug af te breken en te herbouwen."

