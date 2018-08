Twee gewonden na aanrijding Brits parlement, politie vermoedt terrorisme

Het incident gebeurde rond 8.37 uur Nederlandse tijd. Politie omsingelde het voertuig vlak na de aanrijding en agenten wisten de man, die "eind twintig" is, te overmeesteren.

De aanrijding wordt behandeld als een "terroristisch incident", aldus de Britse politie. De ambulancedienst van Londen laat weten ter plekke twee mensen te hebben behandeld aan lichte verwondingen. Zij zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De omgeving rond het ongeluk is afgezet en de antiterreurpolitie doet onderzoek. Er zijn tot dusver geen wapens aangetroffen in het gebied of in de auto. Op beelden is te zien dat een geboeide man wordt afgevoerd door zwaarbewapende agenten.

Het parlementsgebouw en metrostation Westminster zijn afgesloten. Het gebouw wordt vanwege het zomerreces niet veel gebruikt in deze maand.

Gebied rond parlement doorgaans druk

Premier Theresa May laat weten dat ze "in gedachten bij de slachtoffers is". Het Britse parlement is afgezet met barrières van beton en staal. Het gebied rond het parlement is doorgaans druk.

In maart 2017 reed een man op de nabijgelegen Westminster Bridge vier mensen dood. Vervolgens reed hij met zijn auto in op de afzetting rond het parlement. Daar stak hij nog een ongewapende agent dood, voordat hij werd neergeschoten en aan zijn verwondingen bezweek.