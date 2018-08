Tientallen auto's in brand gestoken door gemaskerde jongeren in Zweden

Volgens Zweedse media zijn alleen al in Göteborg 88 voertuigen vernield of zwaar beschadigd, terwijl zich 's nachts in Trollhättan, verder naar het noorden, soortgelijke incidenten hebben voorgedaan. Daar werden politieagenten met stenen bekogeld.

Premier Stefan Lövgren reageerde dinsdag woedend. "Het lijkt goed georganiseerd. Bijna zoals een militaire operatie", stelde hij.

De politie vermoedt dat de rellschoppers via sociale media contact hadden, bericht Sveriges Radio. "We beseffen dat het geen toeval kan zijn dat het op meerdere plaatsen begon in zo'n kort tijdsbestek. "We zien dit soort branden vaak gebeuren in de week voordat de scholen weer beginnen", zei een politiewoordvoerster.

De politie heeft meerdere jonge vandalen geïdentificeerd en gaat in gesprek met de ouders. Vooralsnog is niemand aangehouden. Ooggetuigen meldden dat de daders jongeren in zwarte capuchontruien waren.

'Waar zijn jullie mee bezig?'

Löfven zei erg boos te zijn en sprak de betrokken jongeren op de radio rechtstreeks toe. "Waar zijn jullie mee bezig?'', wilde de sociaaldemocraat weten. De openbare orde is een belangrijk verkiezingsthema in Zweden, dat in september naar de stembus gaat. Peilingen voorspellen dat de sociaaldemocraten van Löfven een historisch slechte uitslag tegemoet kunnen zien.

Anti-immigratiepartij Zweden-Democraten hoopt daarvan te profiteren en zei na de chaotische nachtelijke toestanden dat "we Zweden op 9 september weer veilig gaan maken".

