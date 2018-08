Australische aartsbisschop die kindermisbruik verzweeg krijgt een jaar huisarrest

De 67-jarige Wilson zou in de jaren 1970 als assistent-priester misbruik van priester Jim Fletcher hebben stilgehouden. Fletcher heeft in de jaren zeventig kinderen misbruikt in de provincie waar Wilson aartsbisschop was.

Wilson is de hoogstgeplaatste katholieke geestelijke ter wereld die veroordeeld is rond het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk. Hij beweert dat hij niets van het misbruik af wist.

Hij is vorige maand veroordeeld en legde onder druk van de Australische premier Turnbull zijn functie neer. Bij Wilson is Alzheimer is een vroeg stadium vastgesteld. Ook kampt hij met hartklachten.

