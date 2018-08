FBI ontslaat agent die kritische berichten over Trump verstuurde

FBI-directeur David Bowdich heeft Strzok afgelopen vrijdag ontslagen, maakte Strzoks advocaat maandag bekend. Volgens de raadsman is Strzoks ontslag politiek gemotiveerd en vallen zijn berichten onder de vrijheid van meningsuiting.

Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016 wisselde Strzok berichten uit met de voormalige FBI-advocaat Lisa Page. De advocaat vroeg in een aan Strzok gericht bericht onder meer of Trump president zou worden. "Nee, dat zullen we voorkomen", antwoordde de FBI-agent toen. Ook noemde hij Trump "een idioot".

Strzok was in twintig jaar tijd opgeklommen tot een hoge positie bij de FBI. Hij was betrokken bij het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, maar werd van het onderzoek gehaald toen bleek dat hij de genoemde berichten had geschreven. Eerder was hij betrokken bij het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton.

Volgens inspecteur-generaal Michael Horowitz, die de berichten achterhaalde, is er geen bewijs dat de twee hun politieke opvattingen hebben vermengd met hun besluiten in het onderzoek. Uit de berichten blijkt volgens Horowitz wel dat Strzok bereid was actie te ondernemen om invloed op de presidentsverkiezingen uit te oefenen.

Derde hooggeplaatste medewerker die wordt ontslagen

Strzok heeft spijt betuigd en stelt dat zijn persoonlijke opvattingen zijn werk niet hebben beïnvloed. Aanvankelijk zou hij degraderen naar een lagere functie en een schorsing van zestig dagen krijgen, maar directeur Bowdich heeft toch voor ontslag gekozen.

Strzok is de derde hooggeplaatste FBI-medewerker die tijdens het presidentschap van Trump is ontslagen. Eerder werden directeur James Comey en onderdirecteur Andrew McCabe ontslagen.

Trump suggereerde maandag in een reactie dat het Ruslandonderzoek moet worden stopgezet en dat het onderzoek naar de e-mails moet worden overgedaan.

