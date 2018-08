Nederlandse vrouw (27) overleden na aanrijding in Melbourne

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dit aan NU.nl. De vrouw overleed kort nadat ze op haar fiets was aangereden.

Bij de aanrijding werden ook meerdere auto's geraakt, waaronder een aantal geparkeerde wagens. Alleen de Nederlandse vrouw raakte gewond. Hulpdiensten probeerden haar te helpen, maar ze overleed ter plekke.

Volgens de Australische politie reed de dader in een auto die een week eerder was gestolen. Na de aanrijding stapte de man uit en rende weg. Sindsdien is hij spoorloos. Er loopt nog een onderzoek naar het incident.

Volgens de lokale nieuwszender 7 News Melbourne was de vrouw in Melbourne voor haar werk. Ze zou daar al enige tijd wonen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit niet bevestigen in verband met privacyredenen.

