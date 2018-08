Acht doden bij vliegtuigcrash Indonesië, twaalfjarige jongen enige overlevende

Het vliegtuigje met de negen inzittenden stortte zondagmorgen tijdens de vlucht van Tanah Merah naar Oksibil neer in bebost berggebied nabij de grens met Papoea-Nieuw-Guinea, waar het werd gezien door de lokale bevolking in het Pegunungan Bintang-district

Reddingswerkers vonden de jongen bij het wrak. Hij was bij kennis, maar heeft wel enkele botten gebroken en is naar het ziekenhuis gebracht. De identiteit van de slachtoffers is niet bekend, maar minstens twee van hen zijn crewleden.

Vliegen is de enige manier van transport in dit onherbergzame gebied, maar door de snel en sterk wisselende weersomstandigheden is dat soms een risicovolle onderneming.

Het voertuig is een Pilatus Porter-vliegtuig van het Indonesische Dimonim Air. Dit Zwitserse toestel staat erom bekend dat het goed uit de voeten kan op korte en onverharde start- en landingsbanen.

