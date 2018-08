Amerikaanse ambassadeur roept VK op uit atoomakkoord Iran te stappen

Johnson, sinds augustus 2017 de Amerikaanse ambassadeur in Londen, zegt dat het tijd wordt dat de Britten zich solidair met bondgenoot VS verklaren, zodat er samen opgetreden kan worden tegen de dreiging vanuit Iran.

"Iran is meer geïnteresseerd in provocatie en oorlog dan in de economie", schrijft Johnson in een ingezonden brief in de Britse krant The Telegraph. "Totdat zij zich normaal gedragen, zal Amerika druk blijven uitoefenen en daarbij willen we het VK aan onze zijde hebben."

Johnson wil dat de Britten het Amerikaanse voorbeeld volgen, zodat de onderhandelingen over een nieuw akkoord snel kunnen beginnen. "Het is tijd om verder te kijken dan de mislukte deal uit 2015. We vragen Groot-Brittannië om ons te helpen in de strijd voor een goede overeenkomst."

VS stapte in mei al uit akkoord

De Amerikaanse president Donald Trump trok de VS in mei terug uit het atoomakkoord, dat in 2015 met Iran werd gesloten door onder meer het VK, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China. Trump heeft altijd kritiek gehad op die deal en beschuldigde Iran ervan zich niet aan de voorwaarden te houden.

In de atoomdeal werd overeengekomen dat de internationale sancties op Iran zouden worden opgeheven als het land instemde met het stoppen en afbouwen van zijn nucleaire programma.

