Rampenfase afgekondigd in haven Antwerpen door grote brand in loods

Sinds zaterdagmiddag woedt er een grote brand in de Antwerpse haven. In een loods heeft volgens de brandweer een lading van vijfduizend ton nikkelsulfide vlam gevat. Daarbij zijn giftige stoffen vrijgekomen die schadelijk zijn voor de directe omgeving, zo meldt VRT.

Vanwege de moeilijkheid om de brand te blussen en het risico voor de omgeving, is de gemeentelijke rampenfase afgekondigd. Uit voorzorg is een perimeter van twee kilometer rond de loods ingesteld.

Zeeschepen en bedrijven die zich in de nabijheid van de loods bevinden, zijn geëvacueerd. Werknemers van de haven kunnen het terrein niet op.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt om de brand onder controle te krijgen. Het gaat bij deze smeulbrand om kleine vlammen, maar het betreft wel een grote oppervlakte. Momenteel wordt er met water geblust. Een deel van de nikkelsulfide is al weggehaald.

Vuur moeilijk onder controle te brengen

Volgens de brandweer is het een moeilijk proces om de brand onder controle te krijgen. Nadat de brandweer na de eerste melding zaterdagmiddag aanwezig was, is het vuur in de loop van de nacht weer opgelaaid.

"Op dit moment is de brandweer samen met het betrokken bedrijf bezig om de brand onder controle te krijgen", aldus een woordvoerder van de brandweer. "Er zijn meerdere brandhaarden aanwezig in de stof zelf. Het is belangrijk dat we die volledig uiteentrekken opdat we die goed kunnen afblussen."

