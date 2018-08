Turkije dreigt 'nieuwe vrienden te zoeken' als conflict met VS voortduurt

Erdogan gaf die waarschuwing in een ingezonden bijdrage in The New York Times.

De wrevel tussen de VS en Turkije heeft ernstige gevolgen voor de Turkse economie. De nationale munt lira wordt ten opzichte van de dollar en euro steeds minder waard.

Geestelijk leiders vormen het middelpunt van de twist. Washington eist de vrijlating van dominee Andrew Brunson, die in Turkije wordt verdacht van terroristische activiteiten en huisarrest heeft.

''Schande, schande. Ze geven de voorkeur aan een predikant boven een strategische NAVO-partner'', foeterde Erdogan zaterdag tijdens een AK-partijbijeenkomst in Rize aan de Zwarte Zee. ''Turkije mag dan bedreigd worden door de VS maar zal niet buigen. Men kan dit land niet door bedreigingen temmen.''

Ankara wil op haar beurt de uitlevering van de geestelijke Fethullah Gülen, die in de VS woont en door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte militaire coup in 2016.

In de Amerikaanse krant vroeg Erdogan met grote woorden opnieuw aandacht voor de zaak. Hij schreef dat de poging hem ten val te brengen in juli 2016 te vergelijken is met ''wat het Amerikaanse volk ongetwijfeld zelf heeft meegemaakt na Pearl Harbour en de aanslagen van 11 september''.