'Piloten volgden procedure niet bij crash toestel Aviodrome in Zuid-Afrika'

Volgens het onderzoeksrapport, dat in handen van Omroep Flevoland is, hebben de piloten na het in brand vliegen van een van de motoren de propellers niet in de juiste stand gezet.

Als dat wel gebeurd was, zou dat ervoor gezorgd hebben dat het vuur gedoofd werd. Ook zou er bij de piloten eerder al verwarring zijn geweest over of het landingsgestel wel ingetrokken was. Een van de piloten zou daarnaast niet de juiste papieren hebben om met de Convair 340 te vliegen.

Het gaat om een klassiek toestel uit de jaren vijftig dat binnenkort naar het Aviodrome in Nederland zou komen. Negentien mensen, onder wie drie Nederlanders, zaten aan boord. Een persoon is om het leven gekomen bij de crash.

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten doen nog verder onderzoek naar de toedracht van de crash. Het is niet bekend wanneer dat is afgerond.