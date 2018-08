Medewerker van vliegveld Seattle steelt vliegtuig en stort neer

Volgens de sherrif van Pierce County is het vliegtuig meegenomen door een monteur van het vliegveld, hij had geen toestemming om op te stijgen. Er waren geen andere mensen aan boord.

"Hij was aan het stunten en het gebrek aan vliegervaring zou ertoe hebben geleid dat het vliegtuig is neergestort", aldus de sheriff. De man zou suïcidaal zijn. De Seattle Times laat weten dat het gaat om een 29-jarige man die "erg enthousiast en zorgeloos" klonk over de boordradio.

Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen waren na een paar minuten ter plaatse volgens de autoriteiten. "Zij hebben ervoor gezorgd dat de mensen op de grond veilig zijn gebleven", aldus de sheriff.

Rookpluim te zien in de buurt van eiland bij de stad

Volgens verschillende media is er een rookpluim te zien in de buurt van een eiland bij de stad. Reddingsboten zijn onderweg naar de plek. Over de toestand van de man is niets bekend.

Het zou gaan om een relatief klein vliegtuig, een Horizon Air Q400, waar plaats is voor zo'n zeventig passagiers. De rookpluim is een kwartier na het opstijgen waargenomen.

Seattle is de grootste stad van de Amerikaanse staat Washington.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.