China houdt volgens VN-comité miljoen Oeigoeren in kampen vast

Het gaat volgens de VN-afdeling tegen racisme om een "groot interneringskamp dat is verhuld in geheimzinnigheid". De Oeigoeren vormen in China een etnische moslimminderheid die voornamelijk in de noordwestelijke provincie Xinjiang woont.

"We zijn ernstig bezorgd over meerdere berichten die wij ontvangen over dat de autonome regio van de Oeigoeren in een soort rechtenvrije zone veranderd is", zegt Gay McDougall, hoofd van het comité, tijdens een VN-vergadering over China in Geneve.

Volgens McDougall worden leden van de Oeigoeren-gemeenschap en andere moslims als "vijanden van de staat" behandeld. Ze zegt de kwestie maandag ter sprake te brengen bij de Chinese delegatie in Genève.

Volgens mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch moeten Oeigoeren in de kampen hun loyaliteit aan de Chinese president Xi Jinping zweren. Volgens de berichten heeft China het kamp opgezet om religieus extremisme te bestrijden.

China ontkende eerder bestaan kampen

China heeft niet direct op de beschuldigingen gereageerd. In het verleden is het bestaan van dergelijke kampen ontkend.

In april stelde een hooggeplaatste Amerikaanse diplomaat dat tienduizenden mensen in China in heropvoedingskampen geplaatst waren. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende dat en zei dat in Xinjiang mensen van alle etniciteiten vredig samenleven.

Door geweld tussen verschillende etnische groepen zijn de afgelopen jaren honderden doden gevallen in Xinjiang.

