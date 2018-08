Zeker vier doden door schietpartij in Canada, een persoon aangehouden

Het is niet bekend of de aangehouden persoon de schutter is. De politie heeft wel bekendgemaakt dat de verdachte ernstig gewond is geraakt en medische behandeling ontvangt.

De schietpartij vond plaats in het noorden van de stad. Fredericton ligt in het oosten en is de hoofdstad van de Canadese provincie New Brunswick. De politie riep omwonenden op hun ramen en deuren te sluiten.

Premier Justin Trudeau reageerde geschokt. ''Verschrikkelijk nieuws uit Fredericton'', schreef hij op Twitter. Hij sprak zijn medeleven uit met alle slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij.

In 2014 vond er ook een massaschietpartij plaats in de Canadese provincie. Drie Canadese politieagenten kwamen daarbij om het leven en twee anderen raakten gewond.

Meer geweld ondanks strengere vuurwapenwetten

Hoewel Canada door strengere vuurwapenwetten met minder schietpartijen wordt geconfronteerd dan de zuiderbuur, de VS, is het aantal misdrijven waarbij vuurwapens betrokken waren de laatste jaren aan het stijgen.

Vorige maand vond er ook een incident plaats in de stad Toronto, waar een man het vuur opende in een drukke winkelstraat. Hij doodde twee mensen en verwondde dertien anderen, alvorens zelfmoord te plegen.

De Canadese regering heeft afgelopen donderdag aangekondigd dat de budgetten voor de politie omhooggaan en dat mensen die worden verdacht van een vuurwapenmisdrijf langer kunnen worden vastgehouden.