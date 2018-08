Voor moord veroordeelde Deen Peter Madsen aangevallen in gevangenis

Een achttienjarige medegevangene sloeg de moordenaar van de Zweedse journalist Kim Wall zo hard in het gezicht, dat hij in het ziekenhuis moest worden behandeld.

De advocaat van Madsen heeft om overplaatsing naar een andere gevangenis gevraagd, heeft ze vrijdag aan Deense media laten weten.

In augustus vorig jaar nam Madsen de journalist mee in zijn duikboot. Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. Maar de rechtbank had voldoende bewijs gezien voor moord, seksueel misbruik en lijkschennis.

Het lichaam van Wall was in stukken gezaagd. Delen van haar lichaam zijn later in het water teruggevonden.

Eind april werd de man veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het vermoorden van Wall. Madsen heeft de moord altijd ontkend,

De uitvinder is in hoger beroep gegaan. Het hoger beroep dient in september.