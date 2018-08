Ouders Melania Trump zijn Amerikaanse staatsburgers geworden

Hun advocaat Michael Wildes heeft dat in gesprek met The New York Times bevestigd.

De Sloveense ouders van de first lady maken gebruik van de mogelijkheid tot immigratie door familiehereniging, een vorm van ketenmigratie die door president Donald Trump in november vorig jaar nog fel bekritiseerd werd.

''Veel mensen komen ons land binnen en brengen hun hele familie mee, die echt boosaardig kan zijn. Onaanvaardbaar'', aldus de president.

Melania Trump is in Slovenië geboren en liet haar familienaam Knavs veranderen in Knauss. Ze trouwde in 2005 met Donald Trump. Een jaar later kreeg ze zelf de Amerikaanse nationaliteit. Het stel kreeg een zoon: Barron William.